Matam : les examens scolaires mobilisent plus de 22 000 candidats et 195 centres

L’inspecteur d’académie de Matam, Mamoudou Oumar Guèye, a annoncé l’enregistrement d’un total de 22 047 candidats pour prendre part aux différents examens scolaires de la session 2026 dans la région. Ces effectifs seront répartis dans 195 centres d’examen sous la supervision de trois inspections de l’éducation et de la formation (IEF).







« Le Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) mobilisera 11 582 candidats les 17 et 18 juin prochains dans 102 centres, ce qui représente une progression par rapport aux quelque 10 000 inscrits de l'année dernière. Le Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) concernera quant à lui 6 494 candidats répartis dans 68 centres, tandis que le Baccalauréat, programmé à partir du 30 juin, enregistre 5 025 candidats pour 25 centres », a-t-il confié au micro de l’Aps.







L’inspecteur d’académie a assuré, lors d’une réunion du comité régional de développement (CRD) préparatoire, que toutes les dispositions administratives et logistiques nécessaires au transport du personnel et à l'acheminement des épreuves sont déjà en place.



Les autorités académiques et administratives, notamment le gouverneur de région et les préfets, assureront le suivi sur le terrain à travers des visites d'inspection des centres de composition. Les Forces de défense et de sécurité (FDS) seront également déployées pour garantir la sécurité des centres, poursuivant le dispositif déjà engagé depuis le début du mois pour les épreuves physiques du Baccalauréat.

