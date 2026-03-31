Match Sénégal–Gambie : un hommage « Liberté 18 » pour les supporters sénégalais condamnés au Maroc

A l’occasion du match amical entre le Sénégal et la Gambie, des supporters sénégalais ont rendu hommage aux 18 fans détenus au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.



À la 18e minute de la rencontre, les supporters ont marqué leur solidarité envers leurs compatriotes incarcérés. Arborant les couleurs nationales, ils ont inscrit sur leurs bustes le message « LIBERTÉ 18 », appelant à la libération des supporters sénégalais détenus depuis le 19 février.



Pour rappel, le tribunal de Rabat a condamné, le 19 février, 18 supporters sénégalais à des peines de prison allant de six mois à un an ferme. Ils ont été reconnus coupables de faits de « hooliganisme » lors de la finale de la CAN 2025.



Deux semaines plus tard, le 16 mars, le procès avait été une première fois renvoyé au 30 mars.



L’audience en appel devait s’ouvrir ce lundi 30 mars. Cependant, dès l’ouverture du procès, l’affaire a été de nouveau renvoyée au 13 avril 2026, à la demande de la partie civile, qui souhaite déposer ses conclusions.