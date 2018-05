Match amical : le Sénégal tenu en échec par le Luxembourg (0-0).

Le Sénégal a été tenu en échec par le Luxembourg (0-0). Les joueurs sénégalais ont dominé tout le match mais n'ont pas réussi à faire sauter le verrou luxembourgeois malgré plusieurs tentatives notamment le coup franc de Mbaye Niang qui a atterri sur la barre transversale du gardien des hôtes.Au retour des vestiaires, le coach a effectué plusieurs changements. Kalidou Koulibaly et Salif Ciss ont cédé leur place à Salif Sané et Lamine Gassama. Au milieu, Irissa Gana Gueye et Alfred Ndiaye ont été remplacé par Pape Alioune Ndiaye et Cheikh Ndoye. En attaque, Mame Biram Diouf et Diafra Sakho ont suppléé Daio Baldé Keita et Ismaila Sarr.