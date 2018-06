Match retard Ligue 1 : Génération Foot bat Ndiambour (2-1) avec un doublé de Dia Ndiaye

L’équipe de Deni Biram Ndao, Génération-Foot a reçu et battu Ndiambour de Louga sur la marque de (2-1) ce jeudi à l’occasion du match retard de la 21e journée de la Ligue 1 sénégalaise.



Avec cette victoire, les grenats reprennent la 2e place du classement avec 43 points et relègue la Sonacos à la 3e place.



L’attaquant de Génération-Foot Amadou Dia Ndiaye s’est distingué dans ce match en inscrivant un doublé. Il a ouvert le score dès la 8e minute de jeu avant de corser l’addition à la 23e minute. Le jeune attaquant inscrit ainsi son 11e et 12e but de la saison. Les Ndiambour-ndiambour, qui devaient gagner pour se maintenir définitivement en Ligue 1 la saison prochaine, vont réussir à réduire la marque à la 75e par Demba Darboe.