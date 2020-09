Matchs amicaux : Aliou Cissé publie sa liste le 1er octobre

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé va rendre public le 1er octobre prochain, la liste des joueurs qui vont affronter le Maroc et la Mauritanie en match amical.



La rencontre Sénégal vs Mauritanie, prévue le 13 octobre prochain à Thiès, ville située à 80 km de l’est de Dakar se jouera à huis clos, en raison de la maladie à coronavirus. Avant d’affronter le Maroc le 13 octobre à Rabat.



Selon Les Échos, la publication se fera via un communiqué. Aliou Cissé, prévoit une liste élargie, d'environ 27 Lions, pour les deux matchs amicaux.