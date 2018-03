Matchs amicaux contre l'Ousbekistan et la Bosnie : le moment pour certains "lions" de valider leur visa pour la Russie

L’équipe nationale du Sénégal va affronter ce vendredi l’Ouzbékistan et mardi prochain la Bosnie dans le cadre des matchs amicaux du mois de mars, en vue de la préparation de la Coupe du Monde 2018, en Russie. Pour ces deux matchs amicaux, Aliou Cissé compte détecter les joueurs qui sont prêts à participer à cette compétition mondiale.

«Ce match nous permettra de donner du temps de jeu à certains joueurs ou encore de revoir certains joueurs qui sont prêts à aller en Russie, d’autres qui doivent confirmer leur place dans cette équipe nationale. Ces deux matchs devraient régler tout cela », a indiqué le coach Cissé.



Le technicien sénégalais ne sous-estime ni l’Ouzbékistan encore moins la Bosnie. « Il faut savoir qu’il n’y a rien qui prouve que le Sénégal est meilleur que l’Ouzbékistan ou la Bosnie. Ce sont des matchs internationaux et tout le monde sait que ces rencontres sont très disputées. Ce qui est important, c’est surtout de jouer et se concentrer sur nous et sur ce que nous voulons faire », a ajouté l’ancien capitaine des « Lions ».



Après avoir joué et atteint les quarts de final de la Coupe du Monde en 2002 en tant que joueur, l’ancien milieu de l’équipe nationale n’espère pas moins en Russie en tant que coach cette fois-ci.



« On sait que l’Afrique nous regardera, nous poussera et on a envie de bien représenter ce continent et j’espère qu’on y arrivera. Que ce soit le Maroc, la Tunisie, l’Egypte ou le Nigéria, nous formons une team-africa », a souhaité l’ancien numéro 6 de Bruno Metsu.



Source : Stades