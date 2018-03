Matchs amicaux du mois de mars : le regroupement a débuté ce lundi

Avec Les Lions 🦁 🇸🇳 pic.twitter.com/v8hx0Cw72l — Idrissa Gana Gueye (@IGanaGueye) 19 mars 2018

Le coach de l’équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé a démarré sa préparation pour la Coupe du Monde Russie 2018. En effet, le coach et les « Lions » ont démarré ce lundi leur regroupement pour les matchs amicaux contre l’Ouzbékistan prévu ce vendredi 23 mars au Maroc et contre la Bosnie, 4 jours plus tard en France. La totalité des 30 joueurs sélectionnés par le coach Aliou Cissé sont présents à Casablanca et sont logés dans l’Hôtel de Palace d’Anfa.Mbaye Niang et Pape Ndiaye Souaré sont les premiers à fouler la terre marocaine par le truchement de l’aéroport Mouhamed V vers 20h passé de quelques minutes. Soit environ un tour d’horloge avant l’arrivée du reste du groupe. Source: Stades