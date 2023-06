Matchs truqués en D5 : sept dirigeants suspendus entre 2 et 5 ans ferme

Les membres de la Commission de discipline de la Ligue de Football de Diourbel ont eu la main lourde en sanctionnant les quatre équipes de la poule B du championnat régional (D5) (Ndayane, Médinatoul, Woguine FC et Université de Bambey) et tous les acteurs impliqués sur les matchs truqués de la 14e journée. La Ligue a suspendu sept (7) dirigeants entre 2 et 5 ans ferme.



En plus de la sanction administrative pour 5 ans, la Commission a infligé une amende de 1 million FCFA à chacune des équipes. Elle a sanctionné des dirigeants et joueurs impliqués sur cette affaire.

La Ligue a suspendu sept (7) dirigeants entre 2 et 5 ans ferme. Elle a interdit l’entraîneur de Médinatoul FC, Thierno Karé, d’exercer toute activité liée au football pendant 5 ans.



Cheikh Talibouya Aiidara, Moussa Tounkara, et Amadou Gaye, respectivement entraineur de Woguine FC, Université de Bambey et Ndayane FC sont interdits d’exercer toute activité liée au football pendant une période de 2 ans.



Le Secrétaire général de Woguine FC, Elhadji Cheikh Fall et le secrétaire administratif de Ndayane FC, Djiby Ka, tous délégués fédéraux, sont suspendus pour 2 ans.



Soixante-sept (67) joueurs suspendus pour un an ferme. Il s’agit de 17 joueurs de Woguine FC, 14 sociétaires de Médinatoul FC, 18 joueurs de l’Université de Bambey et 18 joueurs de Ndayane FC.



Le Président de Ndayane FC, Papa Talla Diouf est suspendu à un an avec sursis par la Commission. En outre, les sieurs Pape Ibrahima Ndiaye, président de Université de Bambey, Malick Diop, manager général de Woguine FC et Alioune Badara Fall, président de Médinatoul ont été avertis.



Pour rappel, le leader de la poule B, Woguine (21 pts +9) a foudroyé (27-0) Université de Bambey, tandis que son dauphin, Ndayane (2e, 21 pts +8) a explosé (17-0) Médinatoul au stade Ely Manel Fall lors de la 14e et dernière journée de la poule B du championnat régional.



Les deux équipes se disputaient le ticket pour se qualifier au play-off. Et le score large de leurs victoires a créé des soupçons de matchs truqués. Ce qui a poussé la Ligue de Football de Diourbel à déclencher les procédures pour tirer au clair ce scandale.