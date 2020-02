Mauricio Pochettino aimerait retourner en Premier League

Débarqué le 19 novembre dernier de Tottenham, le technicien argentin Mauricio Pochettino (47 ans) n’a pas encore trouvé de banc. S’il n’est pas pressé et attend la bonne offre, il a parlé de son avenir dans une interview pour Sky Sports : « Je suis prêt et j’attends un nouveau défi. J’ai la conviction et la confiance que le prochain défi sera fantastique. »



« Pour être honnête, j’aimerais travailler en Premier League. Ça va être difficile, je sais, et pour l’instant c’est un moment à attendre et nous verrons ce qui se passera. C’est un moment de récupération, ou on peut penser un peu à soi et de se préparer parce que dans le football, quelque chose peut toujours arriver et il faut être prêt » a-t-il poursuivi. Si aucun banc n’est actuellement disponible en Angleterre, l’été prochain la donne pourrait être différente pour Mauricio Pochettino.



Foot Mercato