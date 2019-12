Mauritanie: l'UPR élit Sidi Mohamed Ould Taleb Amar à la tête du parti

Les travaux du 2e congrès du parti au pouvoir prendront fin dimanche soir. Ce samedi 28 décembre, les congressistes ont déjà choisi un nouveau président du parti : Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, actuel directeur général de la Société nationale des eaux, ancien ministre et ambassadeur aux Nations unies.



Avec la nomination de Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, les congressistes de l’UPR viennent de consacrer la mise à l’écart de l’ancien président Aziz qui a tenté en vain de reprendre le contrôle du parti le 20 novembre dernier.



La commission provisoire de l'UPR avait rejeté la date du 20 novembre avant de convier les congressistes les 28 et 29 décembre 2019. Une façon de faire savoir à l’ancien chef de l’Etat qu’il n’est plus habilité à décider pour le parti, qui n’a désormais pour référence que le président en exercice Mohamed Cheikh Ghazouani.



Une position réitérée par le président de la commission provisoire et actuel ministre du Pétrole Mohamed Abdel Vetah. « L’Union pour la république rappelle sa détermination à accompagner le président de la République dans le processus de réalisation du projet de société qu’il porte la Mauritanie. Nous sommes conscients de l’importance des engagements du président Mohamed Cheikh Ghazouani en matière de justice, d’égalité et de démocratie. »



Les 2000 déléguées qui participent à ce congrès travailleront à la consolidation de l’unité du parti pour aider le président Mauritanie à relever les défis.



Mohamed Boilil, ancien président de l’Assemblée nationale est un des délégués du Trarza sud-mauritanien. « Je suis très fier d'être parmi les congressistes pour exprimer au président élu que nous sommes tous derrière lui parce que son programme est extrêmement important et pour nous, ça rassemble le peuple mauritanien. »



Les travaux du congrès s’achèvent ce dimanche. Les congressistes vont devoir mettre en place toutes les instances du parti, dont le bureau exécutif et le conseil national.