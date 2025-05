Mauritanie: l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz condamné en appel à 15 ans de prison ferme pour «enrichissement illicite»

Un tribunal de Nouakchott a condamné mercredi en appel à 15 ans de prison ferme l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, jugé depuis novembre 2024 pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une immense fortune. M. Aziz avait été à la tête du pays de 2008 à 2019 et avait été condamné en première instance à cinq ans de prison ferme. Il comparaissait en appel depuis le 13 novembre 2024 aux côtés d'une dizaine de hauts responsables et de proches, dont deux anciens Premiers ministres, d'anciens ministres et des hommes d'affaires, pour «enrichissement illicite», «trafic d'influence» ou «blanchiment».

Rfi

