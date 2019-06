Mauritanie: le climat reste lourd après la victoire contestée du général Ghazouani

Routes barricadées, pneus brûlés, des briques sur le goudron et la chaussée : les stigmates des manifestations de ce lundi sont encore visibles ce matin, devant le siège de campagne des militants anti-esclavagistes de Biram Dah Abeid et de Kane Hamidou Baba, de la coalition Vivre ensemble.



« Un candidat qui se proclame gagnant au premier tour ; on ferme la Céni ensuite, alors que la Céni n’a pas encore terminé son travail de décompte : c’est ce qui a provoqué les réactions spontanées des électeurs, qui refusent un coup d’État », estime Mohamed Ould Maouloud, l’un des candidats de l’opposition.



Les sièges de campagne des deux candidats sont désormais fermés. Contacté par RFI, le porte-parole de Biram Dah Abeid justifie cette fermeture provisoire des locaux par une forte odeur de gaz lacrymogène. La zone est toujours quadrillée par la police, mais à distance.



Et au milieu du bruit, un silence qui détonne : celui du candidat élu. Le général à la retraite, Mohamed Ould Ghazouani, avait annoncé sa victoire avant même que la Commission électorale ne le fasse. Mais depuis, c’est le silence radio.