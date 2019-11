Mawlid à Madinatoul Salam: plusieurs dizaines de gendarmes mobilisés sur les lieux

Plusieurs dizaines de gendarmes ont été mobilisés à Madinatoul Salam, localité située dans le département de Mbour, où sera célébré le Mawlid par les Thiantacones de Serigne Saliou Thioune et ceux de Aida Diallo, deux camps antagonistes. Chacun de ces deux camps va célébrer le Mawlid de son côté.



Des activités religieuses sont prévues aussi bien chez Serigne Saliou Thioune, guide reconnu en remplacement de son défunt père, Cheikh Béthio Thioune, que dans le domicile de Sokhna Aida Diallo, une des veuves de son papa. Le journal L'observateur révèle que des véhicules de la gendarmerie ont emprunté le chemin en direction de cette localité.



Des va et viens sont notés devant la maison de la veuve de Cheikh Béthio, Sokhna Aida Diallo. Des portiers prennent le temps de scruter les hôtes. Ceux dont les visages ne sont pas familiers ou méconnus subissent une interrogations portant leur identité et l'objet de leur visite.