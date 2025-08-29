Mbacké : arrestation d’un homme pour tentative de viol avec violences

Le Commissariat urbain de Mbacké a interpellé, dans la nuit du 27 au 28 août 2025, un individu pour tentative de viol avec violence. Selon la Police nationale, cette interpellation fait suite à une plainte déposée par la victime, qui s'est vue délivrer un certificat médical d'une Incapacité Temporaire de Travail (ITT) de quatre (04) jours.



D’après le récit de la plaignante, les faits se sont déroulés le 26 août 2025 vers 17 heures, alors qu’elle se trouvait dans des champs situés en périphérie de la ville, dans le quartier Ndiayenne, avec une amie pour cueillir des feuilles d’oseille. Le suspect les aurait surprises par-derrière, l'aurait attrapée et aurait commis des attouchements.



Elle a expliqué qu'en se débattant, le mis en cause l'aurait fait tomber, lui aurait asséné un coup de poing à l’œil gauche et aurait tenté de lui enlever son pagne. Son amie, prise de panique, aurait fui pour chercher de l'aide. Le suspect aurait alors pris la fuite à son tour, abandonnant la victime sur place.



Les investigations menées par la police ont permis d'appréhender le suspect à son domicile, dans le quartier de Mbacké Khéwar. Interrogé, il a tenté de nier les faits, déclarant qu'il était de passage dans les champs pour une vérification et qu'il aurait alors rencontré les deux femmes.



Selon sa version, lorsqu'il leur aurait demandé les raisons de leur présence dans son champ, la victime l'aurait insulté, puis giflé à deux reprises et fait tomber. Il aurait ensuite pris la fuite lorsqu'une tierce personne serait intervenue.

Le mis en cause a été placé en garde à vue et l'enquête suit son cours.