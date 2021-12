Mbacké: le premier adjoint au maire et officier d’Etat-civil arrêté pour « faux et usage de faux »

Mor Sow, premier adjoint au maire et officier d’Etat-civil à Mbacké ( région de Diourbel) et l'agent municipal El Hadji Fallou Lô, sont dans de beaux draps. Ils ont été arrêtés lundi, sur instruction du délégué du Procureur, près le Tribunal d’instance de Mbacké.

Les deux agents municipaux sont poursuivis pour « faux et usage de faux » portant sur un acte d’Etat-civil.



Interpellés vendredi passé, puis entendus avant d’être libérés, leur deuxième face-à-face avec les enquêteurs a été sanctionné par leur arrestation. Selon L’Observateur, l’officier d’Etat-civil, par ailleurs adjoint au maire de Mbacké, en est à sa deuxième arrestation pour des faits similaires. Il y a un peu plus de trois ans.



Il a été emprisonné pour avoir falsifié un extrait de naissance d’un garçon accusé de viol sur mineure. En effet, dans cette affaire, le père du présumé violeur qui a été aussi séjourné en prison, cherchait à faire diminuer l’âge de son fils pour le loger dans la grille des mineurs afin de le préserver de toutes poursuites.