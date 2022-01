Mbao: après les résultats le maire sortant "Obama" reçoit deux plaintes de son tombeur Abdou Karim Sall

Le maire sortant Abdoulaye Pouye plus connu sous le nom de « Obama » a reçu deux plaintes de la part du nouveau maire de Mbao monsieur Abdou Karim Sall.



Dans la nuit d’hier mardi, il a été à la gendarmerie de Mbao pour déférer aux plaintes. Avant d'être finalement relâché après audition.



Selon les informations glanées, le motif de la première plainte remonte à la période de la campagne électorale. Le ministre Abdou Karim Sall et ses militants ont accusé les militants d’Obama d’avoir jeté des fétiches devant son domicile, selon notre source. Mais aussi d’avoir cassé près de 9 voitures et blessé plusieurs personnes, parmi eux le chauffeur de la femme d’Abdou Karim Sall. Ce dernier a été décrit comme gravement blessé à la jambe.



Le motif de la deuxième plainte n’est pas encore connue



Le maire sortant fera une déclaration face à la presse aujourd’hui mercredi à 15 heures. Il sera rejoint par toute l’opposition de la zone de Mbao.