Mbappé tiraillé entre les JO de Tokyo et le PSG

Dans sa quête d'éternité, Kylian Mbappé (21 ans aujourd'hui) pourra-t-il rivaliser, là encore, avec Lionel Messi et Neymar ? Comme l'Argentin en 2008 et le Brésilien en 2016 (voir par ailleurs), remportera-t-il les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo (23 juillet-8 août) avec l'équipe de France et inscrira-t-il son nom au panthéon du sport mondial ? Mbappé, en amoureux de sports et assoiffé de récompenses, rêve des JO. Mais, avant de songer et de postuler à la médaille d'or du tournoi olympique, une question doit trouver réponse. Le champion du monde 2018 y participera-t-il ? Il a déjà clairement laissé entendre, il y a quelques mois, que c'était sa volonté. Mais il n'est pas le seul décideur.



L’Equipe