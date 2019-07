Mbaye Ndiaye: "Tanor est un homme qu'on a jamais surpris dans des dérives "

C'est un grand homme d'État qui est parti. Un homme qui a su garder sa langue et qui connait beaucoup de choses dans ce pays. Ousmane Tanor Dieng était un homme de mesure. Un homme de référence pour ce qu'il incarnait dans sa famille. Et ensuite il a était un homme de comportement dans la dignité et dans la loyauté. Un homme qu'on a jamais surpris dans des dérives", témoigne-t-il.