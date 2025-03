Mbeubeuss : l'Etat annonce 26 milliards de F Cfa pour la transformation de la décharge

Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a annoncé hier mercredi, le démarrage, dans les prochaines semaines, des travaux de modernisation de la décharge de Mbeubeuss, située à Malika, dans la banlieue dakaroise. Ce projet estimé à 26 milliards de F Cfa permettra de valoriser les déchets et de créer des emplois au profit des populations, en particulier les jeunes.



Prenant la parole, M. Fofana a déclaré que ce projet va s'étendre sur une superficie d'environ 40 hectares sur les 114 que compte la décharge, soit 1/3 de la surface du site.



Devant les responsables du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (Promoged), M. Fofana a déploré le fait que le site de Mbeubeuss soit devenu tristement célèbre à cause de la décharge. Pour changer l'image du site, le Président de la République a demandé , rapporte le ministre, d'enrayer les décharges publiques parce que les difficultés qu'elles créent sont liées, entre autres, à l'environnement, à la santé, au tourisme".



M. Fofana de conclure : "Nous devions faire de telle sorte que ces problèmes soient résolus au bénéfice des populations"