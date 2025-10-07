Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Mbour : 88 kg de chanvre indien saisis par la BRS de Thiès



Mbour : 88 kg de chanvre indien saisis par la BRS de Thiès
La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Thiès, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a mené une opération couronnée de succès le lundi 6 octobre 2025. En effet, les éléments de l’unité de Mbour ont procédé à une saisie de 88 kilogrammes de chanvre indien, lors d’une intervention ciblée menée dans leur zone de compétence. 
 
L’opération, planifiée sur la base de renseignements précis, a permis de mettre la main sur une importante quantité de drogue destinée à l’approvisionnement de circuits locaux.
 
Selon une source proche de l’enquête, les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller tous les membres du réseau impliqué dans ce trafic.
 
 
Autres articles


Mardi 7 Octobre 2025 - 19:30


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter