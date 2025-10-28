Mbour : Deux (2) individus arrêtés pour « faux et usage de document administratif »

Les éléments de la Sûreté urbaine du commissariat central de Mbour ont procédé à l’arrestation de deux (2) individus impliqués dans une affaire de faux et usage de faux documents administratifs, ainsi que de complicité. Selon les informations recueillies par PressAfrik, les interpellations font suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de la confection illégale de Certificats de Mise en Consommation (CMC). Un individu proposait en effet ces documents à des tiers moyennant rémunération.





À la suite de cette information, une opération de police a été menée et a permis d’arrêter le principal faussaire ainsi que son complice, trouvé en possession d’un faux CMC que le premier venait de lui remettre. Une perquisition effectuée au domicile du principal mis en cause a permis de découvrir plusieurs objets liés à l’activité frauduleuse, notamment « un ordinateur portable de marque HP, une rame de papier, sept (7) faux CMC, deux (2) dateuses, deux (2) bouteilles d’encre, et un téléphone de marque Infinix. »





Les deux suspects ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit.

