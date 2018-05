Mbour PC : Mbaye Diouf Dia déclare être prêt à jouer contre l’US Ouakam

Solidaires jusqu'ici avec leurs voisins du Stade de Mbour, les dirigeants de Mbour Petite Côte vont finalement lâcher prise et accepter de jouer contre l'Union sportive de Ouakam.



« Considérant que notre solidarité dans cette épreuve n’a jamais fait défaut. Nous président et membres de Mbour Petite Côte, déclarons : nous conformer aux dispositions réglementant le football professionnel et sommes fin prêts à jouer contre l’US Ouakam », peut-on lire dans le communiqué parvenu à PressAfrik



Cette décision du Conseil d’administration de Mbour PC de jouer contre Ouakam est motivée par la satisfaction de certains préalables fixés lors des réunions tenues avec les dirigeants du Stade de Mbour, des familles des victimes mais également la Ligue professionnelle.



Selon Mbaye Diouf Dia et son staff, « Considérant qu’au cours de ces rencontres, l’unique préalable retenu était que le Président de la République reçoive les familles des victimes pour faciliter les réconciliations entre Mbour et Ouakam. Considérant, que ce préalable a été vidé suite à l’audience avec M. Macky Sall jeudi dernier et que les familles des victimes ont déclaré pardonner et donner l’autorisation à Ouakam de venir présenter leurs condoléances », Mbour PC est maintenant disponible pour la Ligue professionnelle pour jouer contre Ouakam.



Ce qui pourra être effectif dès cette semaine. Car, à l’occasion de la 28e journée prévue cette semaine, Mbour PC devra recevoir l’US Ouakam. Toutefois, le match ne se jouera pas à Mbour puisque la Ligue avait prévu que les matchs entre les clubs de Mbour et l’USO se joueraient soit à Louga ou à Toubab Dialaw.



Pour rappel, jeudi dernier le Président Macky Sall avait reçu au Palais les dirigeants du Stade de Mbour et les familles des victimes. Occasion saisi par le Président de la République pour donner au club et aux familles 44 millions de franc cfa. Les 24 millions revenaient aux familles. Ainsi chaque famille a reçu 3 millions F cfa. Le Stade de Mbour a reçu 20 millions F cfa et 3 billets pour aller en Russie supporter les « lions ». 15 millions pour payer les salaires et le fonctionnement de l’équipe et les 5 millions et les 3 billets pour les supporters qui iront en Russie.