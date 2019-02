Mbour : atteint mystiquement, l’agent commercial est grugé de 18 millions de F Cfa

Djily Seck, un agent commercial, a été victime d’escroquerie. Il a perdu 18 millions après avoir utilisé des bains que lui a fait faire un charlatan, Marcel Talla Mané.



En effet, les faits remontent au jour où le charlatan s’est rapproché de l’agent commercial pour lui solliciter de l’aide pour des besoins. Sans hésiter, Djily Seck, lui donne 2 000 F Cfa. Revenant sur ses pas, le sieur Mané se présente comme un marabout pouvant formuler des prières pour faciliter la vente des produits de l’agent.



Deux jours plus tard, le charlatan invite ce dernier à venir chez lui et lui remet des potions pour des bains. Depuis ce jour-là, Djily Seck n’est plus lui-même. Il n'hésitait pas se soumettre à tous ses désirs.



Quelques mois après, Mr Seck se trouve dans de beaux draps. N’en pouvant plus, il dépose une plainte et le charlatan est interpellé, déféré au parquet puis placé sous mandat de dépôt.