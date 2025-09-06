Mbour : cinq morts dans une collision, le commandant Yatma Dieye apporte des éclairages

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a confirmé hier vendredi la mort de cinq (5) personnes dans un accident de la route survenu à hauteur de Keur Balla Lo, à la sortie de Mbour. Le drame s’est produit vers 20h45, lorsqu’un camion-citerne est entré en collision avec un véhicule particulier à l’entrée de Sandiara.



« Le service d’incendie et de secours de la compagnie de Mbour est intervenu ce vendredi 5 septembre 2025 à 20h45 suite à un accident survenu sur la route de Kaolack à l’entrée de Sandiara », a indiqué le commandant Yatma Diéye, chef de division information et relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Selon lui, le bilan est lourd : six victimes au total, dont cinq morts sur le coup, parmi lesquelles deux coincées dans les décombres, et un blessé.



Pour faire face à la gravité de la situation, un important dispositif a été déployé. « Sept véhicules ont été mobilisés depuis les casernes de Mbour et de Saly. Deux véhicules d’intervention léger, un véhicule d’intervention rapide, deux ambulances et deux véhicules de secours routiers spécialement équipés pour les opérations de désincarcération », a détaillé le commandant Diéye. L’opération a permis l’extraction des victimes et l’évacuation du blessé.



La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a tenu à rendre hommage aux victimes et à témoigner sa solidarité. « Nous nous inclinons respectueusement devant la mémoire des disparus et adressons nos sincères condoléances aux familles éplorées », a déclaré le commandant.