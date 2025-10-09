Mbour: deux sourds-muets écroués pour avoir publié des vidéos intimes d'une femme mariée

Deux jeunes hommes sourds-muets nommés M. Bâ 18 ans et B. Diouf 21 ans, respectivement charretier et pêcheur, ont été placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour. Ils sont poursuivis pour « vol, diffusion de vidéos intimes et tentative d’extorsion de fonds » au préjudice de F. Dia, une femme mariée dont la réputation a été gravement entachée.



Les faits remontent au lundi 22 septembre 2025. En fin d’après-midi, F. Dia, accompagnée de sa sœur, est rentrée du marché central de Mbour à bord d’une charrette conduite par M. Bâ et accompagnée de son complice B. Diouf. Profitant d’un moment d’inattention, les deux jeunes lui ont subtilisé son téléphone portable sans qu’elle ne s’en aperçoive. Ce n’est qu’une fois arrivée à Saly Carrefour que la victime a constaté la disparition de son appareil, rapporte le journal L'Observateur dans sa parution de ce jeudi.



Le lendemain, les voleurs présumés sont passés à l’acte, en diffusant le contenu pornographique du téléphone volé. L’une des amies de la victime a reçu une première vidéo intime, envoyée depuis le numéro de F. Dia, accompagnée d’un sticker pornographique. Peu après, les mis en cause ont exigé un transfert de 5 000 F CFA via Wave, sur un numéro qu'ils ont communiqué.



Alertée, la victime a aussitôt déposé plainte au commissariat de Saly Portudal et a tenté de récupérer sa puce téléphonique et de sécuriser son compte whatsapp. Mais les malfaiteurs ont déjà créé un groupe WhatsApp à caractère pornographique dans lequel ils ont ajouté la majorité de ses contacts.



Les contacts de F. Dia ont ainsi reçu ses vidéos privées, pis, avant que la victime ne récupère sa ligne, les suspects ont utilisé son numéro pour publier les vidéos incriminantes en statut WhatsApp. Face à cette situation qui a suscité l'incompréhension et la colère au sein de l'entourage de F. Dia, la sœur de la victime a pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer la diffamation et clarifier les choses, détaille le quotidien d'information.



Grâce aux réquisitions téléphoniques, les enquêteurs ont rapidement identifié les mises en cause. Interpellés, M. Bâ et B. Diouf ont reconnu les faits sans détour, exprimant des regrets et affirmant qu’il s’agissait de leur premier forfait.



À l’issue de leur garde à vue, les deux hommes ont été présentés au parquet du Tribunal de grande instance de Mbour et écroués après un mandat de dépôt, conclut le quotidien du Groupe Futurs Médias.

