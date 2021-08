Mbour: sans Cte, le taux de malades de Covid ne cesse de grimper

Depuis l’apparition de la troisième vague, le département de Mbour fait partie des plus grands foyers qui enregistrent le plus de cas positifs au Covid-19. Selon « Le Quotidien », les nouvelles contaminations explosent au grand souci des populations et du personnel médical.



Le docteur El Hadji Djibril Fall, médecin au Centre de santé de Mbour et responsable des Opérations Covid-19 du département de Mbour, a expliqué que lors des deux dernières semaines, « quasiment la majeure partie de nos prélèvements sont positifs dans tout le département, c’est-à-dire au niveau des districts de Mbour, Joal, Thiadiaye et Popenguine ». Une situation qui n’est pas seulement constatée dans le district de Mbour. « Ça démarre comme ça. Ce sont des cas suspects qui augmentent. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec 20 à 30 cas par jour », a-t-il déploré.



D’après les rapports du journal, le département de Mbour ne dispose pas de Centre de traitement des épidémies (Cte), les cas sont évacués à Diamniadio, Thiès ou Dakar. Durant cette semaine, 52 cas ont été enregistrés dans le département de Mbour, des chiffres qui inquiètent au vu de la situation géographique du département qui compte sur la pêche et le tourisme.



Pour freiner la maladie, les districts sanitaires de Mbour comptent sur la vaccination pour éviter les formes graves. Selon le Dr Fall, « le district de Mbour fait partie des deux premiers districts dans la région médicale où il y a plus de personnes vaccinées. La population n’est pas réticente à la vaccination et elle vient se vacciner normalement. Si on parvient à vacciner une plus grande partie des citoyens, on peut avoir une immunité collective » a déclaré Dr Fall.