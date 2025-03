Mbour: un émigré frappe sa femme et se fait bastonner par ses fils à son tour

Après 20 ans de mariage, Emmanuel Diène et son épouse Hélène Téning Ndour ont choisi le Tribunal pour solder leurs comptes. Tout est parti d'une histoire de couple qui a opposé, le vendredi 21 février, l'émigré Emmanuel Diène à sa femme Hélène Téning Ndour. Ce jour-là, l'homme de la maison qui soutient ne plus pouvoir supporter sous son toit Jacques Alassane Correia, son beau-fils issu du premier mariage d'Hélène, lui ordonne de quitter son domicile. Puisqu'il n'est pas, dit-il, son père biologique. Une décision contre laquelle s'oppose catégoriquement sa femme.



D'un ton ferme, elle fait savoir à son époux que Jacques reste son fils au même titre que les autres enfants issus de son second mariage. Pour éviter le pire et prendre un peu de répit, elle décide d'aller passer la nuit chez sa grande sœur à Saly Portudal…



Toujours sous le même prétexte de chasser Jacques de la demeure. Emmanuel en arrive même à prendre le garçon au collet pour le jeter dehors et devant la résistance de sa femme, il va recommencer à la battre. La goutte de trop pour ses fils qui répliquent sans réfléchir devant la douleur de leur mère. Jacques et son jeune frère utérin, Joseph Diène, vont tabasser leur père à sang.



L'altercation familiale s'aggrave lorsque les fils plantent deux coups de couteau à leur père. Après soins à l'hôpital Thierno Mouhamadoul Barro de Mbour, il va rejoindre sa famille depuis Joal pour mettre exclusivement en cause son fils adoptif. Les deux sœurs de l'émigré s'attaquent à leur belle-sœur en la frappant avec une clé à molette. Avant de lui arracher une touffe de cheveux.



La belle-famille tient coûte que coûte à expulser de la maison le fils adoptif. Les voisins qui interviennent, conduisent Hélène Téning Ndour à la structure sanitaire où elle bénéficie de soins. Plus un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail (Itt) de 15 jours. Son dossier médical en main, elle dépose ainsi une plainte contre son époux, ses deux belles-sœurs et leur neveu à la police centrale de Mbour. Hier, à la barre du Tribunal d'instance, Emmanuel et sa famille, qui croupissent depuis lors à la prison de Mbour, sont longuement revenus sur cette histoire de famille.



Le procureur de la République qui a demandé l'application, de la loi, n'a pas manqué d'interpeller Emmanuel Diène sur son rôle de chef de famille. Au final, le tribunal a reconnu les prévenus coupables. Emmanuel Diène a été condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, Marie Philomène Diène à 6 mois de prison.