Mbour: un patron d’hôtel surpris par sa femme pendant des ébats sexuels

Une violente altercation a éclaté au sein de la famille Gomis à Gandigal (département de Mbour), aboutissant à l'incarcération du couple, Daniel Gomis et Ndiack Dibor Sall, ainsi que de leur fils, Jean-Paul Gomis. L'origine du conflit remonte à la découverte, par l'épouse, de son mari en plein acte sexuel avec une autre femme dans l'un des hôtels du mari à Mbour.



D’après L’Observateur, les faits se sont déroulés le week-end du 13 janvier. L'épouse, furieuse, a violemment agressé la femme surprise avec son mari. De retour à leur domicile à Gandigal, la colère a persisté, et une violente bagarre a éclaté entre le couple. La femme a ensuite détruit des biens personnels et des véhicules de son mari. Les deux conjoints ont été interpellés après avoir déposé des plaintes réciproques.



Parallèlement, le fils du couple, Jean-Paul Gomis, a tenté de voler la caisse d'un des bars de son père et a menacé de tuer les vigiles avec un couteau. Conduit à la brigade de gendarmerie de Mbour, il a rejoint ses parents en cellule. Tous trois ont été déférés au parquet de Mbour après la fin de leur garde à vue.