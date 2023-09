Mbour: un policier à la retraite arrêté devant «son» ancien commissariat avec du chanvre indien

M. T., un policier à la retraite qui était autrefois redouté des trafiquants de drogue, se retrouve maintenant de l'autre côté de la loi. Il a comparu devant le tribunal pour offre et cession de chanvre indien, rapporte Bes Bi Le Jour.



L'ancien policier a été arrêté à la porte du commissariat de Mbour, où il avait servi pendant de nombreuses années. À la barre, il a nié avoir vendu de la drogue, admettant seulement en consommer. Il a déclaré avoir été exposé à la drogue en 1998 lorsqu'il avait infiltré le milieu des trafiquants de drogue, mais qu'il avait ensuite pris l'engagement d'arrêter.



L'enquête de police a révélé que M. T. avait été trouvé en possession de 109 grammes de chanvre indien. Cependant, le prévenu a affirme qu'il ne s'agissait que d'un cornet.



La petite amie de l'ancien policier, Aïssatou, a également été jugée. Elle a déclaré au tribunal que M. T. lui avait remis 2000 F CFA pour acheter du chanvre indien à Zaccharia, un autre co-prévenu de M. T. Selon elle, c'était la deuxième fois que son petit ami lui demandait ce service.



Zaccharia, cependant, a témoigné en faveur de M. T. lors du procès, assurant que l'ancien policier n'était pas un trafiquant de drogue.



Le procureur a demandé une peine d'un mois de prison ferme contre M. T. et Aïssatou pour détention et usage de chanvre indien. Quant à Zaccharia, il risque deux (2) ans de prison ferme pour « offre et cession de drogue ».



Le délibéré est prévu pour le 3 octobre.