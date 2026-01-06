Mbour : un quinquagénaire condamné pour le vol de la recette d'un jeune charretier

Le tribunal de Grande Instance de Mbour (Petite- Cote) a condamné S. Ba, 54 ans, à trois mois de prison ferme pour "vol". Il est aussi sommé de rembourser l’intégralité des 40 500 FCFA dérobés à un jeune charretier, avec 20 000 FCFA de dommages et intérêts .



Pour payer la scolarité de son fils, ce père de famille a dépouillé un jeune vendeur de foin de sa recette journalière. L’homme de 54 ans s’est fait passer pour un professionnel du secteur et un acheteur potentiel. Une fois le contact établi, il a conduit le jeune homme devant une école privée, prétendant y travailler. C’est devant cet établissement, selon «L’Observateur», que S. Ba a mis son plan à exécution. Il a simulé un besoin urgent de liquidité, prétextant posséder des billets en euros qu'il doit changer plus tard. Rassuré par le discours de son interlocuteur, le jeune charretier lui a remis sans hésiter l’intégralité de sa recette: 40 500 FCFA.



Dès qu’il a pris l'argent, S. Ba a disparu. La victime, réalisant la supercherie, a alerté immédiatement les forces de l’ordre. Le suspect sera finalement interpellé quelques jours plus tard, à Malicounda.



À la barre, le prévenu n'a pas nié les faits. Pour justifier son geste, il a invoqué la précarité et l'impératif de régler les frais de scolarité de son fils, inscrit dans l'école privée où la scène s'est déroulée. S'il a tenté de nier sa fuite en affirmant qu'il cherchait simplement de la monnaie, ses explications n'ont pas convaincu le tribunal.



«Je suis sous l'emprise des esprits», a-t-il lancé pour tenter de se justifier, des propos balayés par le parquet qui a souligné que la pauvreté ne saurait autoriser le vol, surtout au détriment d'un jeune travailleur.

