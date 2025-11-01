Mbour : une femme arrêtée pour infanticide après la découverte d’un nouveau-né dans les toilettes d’une maison

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Mbour a procédé, jeudi 30 octobre 2025, à l’arrestation d’une femme soupçonnée d’infanticide. Selon la police, les faits sont survenu au quartier Santessou, près du Centre des handicapés, où un nouveau-né de sexe masculin a été découvert abandonné dans les toilettes d’une maison.
L’alerte a été donnée par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui a informé les services de police de « la découverte d’un nouveau-né dans un tuyau d’évacuation ». Une équipe de la Police judiciaire s’est immédiatement rendue sur les lieux pour procéder aux constatations.
Sur place, les agents ont trouvé « un nouveau-né en vie, couché par terre, après avoir été extrait du tuyau d’évacuation d’une latrine ». Selon les pompiers, l’enfant « se trouvait dans un tuyau PVC d’un diamètre d’environ 100 mm, reliant la cuvette à la fosse septique ».
Les habitants de la maison ont témoigné avoir « entendu des cris dans les toilettes depuis 19 heures », sans parvenir à localiser leur origine, jusqu’à ce que la chaise anglaise soit démontée. Les premières constatations ont conduit la police à adresser une réquisition à la direction de l’Hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour pour examen médical des femmes résidant dans la maison.
Le certificat médical délivré par le gynécologue-obstétricien a confirmé « qu’une dame habitant la maison avait accouché récemment ». Le nouveau-né, malgré son extraction et son évacuation à l’hôpital par les sapeurs-pompiers, est décédé quelques heures plus tard.
La mise en cause a été placée en garde à vue pour « infanticide. » Selon la police, « elle est actuellement en observation médicale pour une délivrance artificielle et une révision utérine ». L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes du drame.
