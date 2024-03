Me Abdoulaye Wade va recevoir en audience Sonko et Diomaye

Le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) Me Abdoulaye Wade recevra en audience ce samedi 23 mars 2024, le candidat Diomaye Faye en compagnie de Ousmane Sonko et d’une délégation, a appris PressAfrik.



Quelques heures plutôt, Me Abdoulaye Wade a annoncé qu'il apporte son soutien à la Coalition Diomaye Président. Il est allé même jusqu'à appeller les Sénégalais à voter pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye ce dimanche, dans un communiqué.



​Me Wade dit être "convaincu que le renouveau de l'État de droit et la garantie d'une justice pleinement indépendante sont indispensables pour bâtir un Sénégal prospère et juste. La Coalition Diomaye Faye a pris des engagements forts dans ces domaines".



Le Pape du Sopi lance "un appel à tous les Sénégalais, sans distinction, à nous rejoindre dans cette marche vers un Sénégal renouvelé. Un Sénégal où chaque citoyen aura la garantie de ses droits fondamentaux et où l'État remplira véritablement son rôle de protecteur du bien commun".