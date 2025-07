Me Augustin Senghor : « Se qualifier pour une troisième Coupe du monde d’affilée serait une exception historique pour le Sénégal »

Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), s’est exprimé sur les prochaines échéances de l’équipe nationale. A l’émission Grand Jury sur la RFM de ce dimanche 20 juillet, il a mis en lumière l’importance capitale des rencontres qualificatives prévues en septembre pour la Coupe du monde 2026.



« Les prochains matchs sont des rencontres importantes pour la qualification en Coupe du monde », a insisté Me Senghor, rappelant l’enjeu sportif de ces confrontations qui pourraient permettre au Sénégal d’inscrire une page inédite dans son histoire footballistique.



Selon le président de la FSF, une troisième participation consécutive à une phase finale de Coupe du monde serait une première pour le pays. « On l’a fait en 2018 et en 2022, il est important qu’on y aille sur le plan sportif pour essayer de rester sur notre statut de pays phare du football en Afrique », a-t-il déclaré, confiant dans la capacité des "Lions" à poursuivre leur ascension sur la scène internationale.



Il a aouté : « Se qualifier pour une troisième Coupe du monde d’affilée serait une exception historique pour le Sénégal ».



Cette déclaration intervient dans un contexte où la sélection sénégalaise, dirigée par Pape Thiaw, s’apprête à affronter des adversaires décisifs lors des prochaines journées éliminatoires. Me Senghor a ainsi voulu rappeler l’enjeu collectif et national de ces rendez-vous sportifs qui mobilisent tout un peuple.