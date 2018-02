Me Augustin Senghor, reçu ce mardi à la Maison de la Presse, par les journalistes sportifs

En perspective de la Coupe du monde Russie 2018, l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) reçoit le mardi 13 février 2018, le Président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor et son équipe à la Maison de la Presse à partir de 16 heures. Ce face à face entre le patron du football Sénégalais et les journalistes sportifs entre dans le cadre des Grands Rendez-vous sportifs, initiés par l’Association Nationale de la Presse Sportive.



Source : Sport221.Com