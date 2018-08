Me Augustin "le Sénégal veut co-organiser prochainement la Can avec la Gambie"

Avec la construction prochainement d'un nouveau stade de 50. 000 places, le Sénégal aura un argument de taille pour postuler à une organisation de la Coupe d’Afrique des nations. En tout cas, l'idée trottine dans la tête de Me Augustin Senghor. Ce dernier a fait savoir que le Sénégal et la Gambie vont réunir leur force pour accueillir la plus grande compétition du continent. «Nous voulons co-organiser une CAN avec la Gambie à l’avenir », a-t-il déclaré dans des propos repris par «Les Echos».



Dans ce cadre, Me Senghor a annoncé qu’il allait prendre langue avec le nouveau président de la Gff. A l'en croire cette Can pourrait porter le nom de «Sénégambie AFCON». «La Caf encourage maintenant les nations proches à se joindre pour organiser la Coupe d’Afrique des nations après l’augmentation du nombre de pays participant qui est passé de 16 à 24 pays. »