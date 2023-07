Me Ciré Clédor Ly : « Juan n'est pas seul, il ne sera jamais seul et nous ferons face ! »

Me Ciré Clédor Ly, un des avocats de l’opposant Ousmane Sonko a exprimé son soutien l’endroit de son collègue Me Juan Branco. Il a soutenu qu’il n'est pas seul, ne sera jamais seul et qu’ils feront face ! »



« A la suite d'un communiqué informant d'une plainte déposée auprès du parquet en France pour mise en danger de la vie d'autrui, C'est au tour du parquet de Dakar d'annoncer le déclenchement de poursuites contre le confrère Juan Branco, pour des faits présumés de crimes et délits non définis », rappelle Me Ly.



Le plus surprenant, selon lui, c'est l'annonce d'un mandat d'arrêt qu'il a requis à des fins d'intimidation, sans compter l'incompétence du parquet national à poursuivre un avocat.



« En tout état de cause, toute poursuite contre ce confrère serait en réalité une attaque dirigée contre le Collectif auquel il fait partie et de mon avis, un prélude à des poursuites contre d'autres Avocats membres du Collectif de la Défense du Président Ousmane Sonko », soutient la robe noire.



Me Ly affirme que les intimidations et persécutions de la défense ne feront que « renforcer leur détermination pour lutter contre les intrigues et l'injustice, partout où elles seront érigées en système de gouvernance, pour l'état de Droit, la Démocratie et l'égalité ».