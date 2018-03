Me Ciré Clédor Ly : «Nous allons épuiser toutes les voies de recours possibles»

Le combat est loin d’être fini malgré la condamnation de Khalifa Sall par le tribunal correctionnel de Dakar. Me Ciré Clédor Ly, qui régissait suite à la sentence a informé que toutes les voies de recours seront épuisées pour laver leur clients de toutes les charges retenues contre lui. Mais, prévient l’avocat, le combat sera long et «difficile», car, «nous nous attendons à ce qu’ils accélèrent les procédures et qu’ils piétinent les règles de procédure pour parvenir à une condamnation définitive et prononcer effectivement l’incapacité de Khalifa Ababacar Sall comme candidat à la prochaine élection présidentielle».