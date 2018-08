Me Ciré Clédor Ly rassure les pro-Khalifa: «il conserve toutes ses chances d’être candidat»

Les avocats de Khalifa Sall vont se battre avec la dernière énergie pour qu’il puisse se présenter à la prochaine élection présidentielle, a informé Me Ciré Clédor Ly. A en croire ce dernier, le candidat à la candidature du Parti socialiste des valeurs conserve toutes ses chances de se présenter, et ils feront le nécessaire pour que cela reste possible.



«Khalifa Sall peut être candidat. Ce sera un travail dur, acharné des avocats, mais il conserve encore ses chances d’être effectivement candidat et d’être éligible», a déclaré la robe noire.



Le conseil du maire de Dakar d’expliquer que lui et ses confrères qui se chargent de la défense de l’édile de la capitale sénégalaise ne vont pas dévoiler leur stratégie, mais vont se jeter corps et âme dans la bataille afin que leur client puisse prétendre remplacer Macky Sall dès 2019.



Khalifa Sall a été condamné en appel à 5 ans de prison ferme en plus d’une amende de 1, 83 milliards de francs Cfa dans l’affaire de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar.