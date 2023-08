Me El Hadj Diouf dément « l'exil » de sa cliente Adji Sarr

Me El Hadj Diouf soutient que Adji Sarr est bel et bien au Sénégal contrairement aux informations sur son « exil » en Angleterre. L’avocat de la plus célèbre masseuse au Sénégal affirme que sa cliente Adji Sarr n’a pas quitté le pays.« J'ai eu un entretien avec Adji Sarr hier. Alors, les informations sur son exil sont fausses », a dit Me Diouf sur les ondes de I-radio ce vendredi sans donner plus de détails.