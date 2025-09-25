Me El Hadj Diouf sur la libération de Mansour Faye : « il peut voyager et aller où il veut »

Après la remise en liberté sous contrôle judiciaire de l’ancien ministre Mansour Faye, son avocat Me El Hadj Diouf a réagi ce jeudi pour clarifier la situation de son client, poursuivi pour une affaire de surfacturation présumée portant sur une commande de riz d’un montant de plus de 2,7 milliards FCFA.



« Mansour Faye, maire de Saint-Louis n’a commis aucune infraction. On lui reproche d’avoir procédé à des surfacturations ce qui est faux. Madame la ministre Aminata Assome Diatta a montré que les prix qui ont été arrêtés et fixés pour l’attribution des marchés de riz sont les prix qui étaient en cours. Donc aujourd’hui tout a été battu en brèche. La commission d'instruction de la Haute cour de justice était obligée de laisser Mansour Faye partir », a-t-il expliqué sur les ondes de la RFM.



L’avocat estime que la décision de la commission d’instruction de la Haute Cour de justice, qui a permis la libération de son client, confirme la fragilité des accusations.



« Maintenant, nous nous acheminons maintenant vers un non-lieu. Nous allons introduire une requête aux fins de non-lieu pour que la Cour statue », a-t-il dit.



Selon Me Diouf, Mansour Faye est désormais libre de ses mouvements : « Il peut voyager et aller où il veut. Il est blanc comme neige », a-t-il conclu.

