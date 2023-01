Me Elhadji Diouf descend MC Niasse et promet de le traduire en justice

L'avocat de Adji Sarr, Me El Hadj Diouf a menacé de traîner MC Niasse en justice pour avoir enregistré sa cliente qui accuse l'opposant Ousmane Sonko de viol et de menace de mort, à son insu. Il s'exprimait à l'occasion d'une conférence de presse ce jeudi.



"Mc Niass ( l'on dit que c'est le marabout de Adji Sarr) devrait être en prison, en ce moment. Ce monsieur ne sait même pas qu'il est illégal d'enregistrer une personne à son insu", dit Me Diouf, face à la presse.



L’avocat constate que depuis un moment des enregistrements de Adji Sarr, l'ex masseuse de Sweat Beauté, circulent sur les réseaux sociaux. Des éléments audios qui remettent en cause la thèse du viol évoquée par cette dernière.



Me Diouf révèle que des plaintes ont été déjà rédigées pour trainer le "supposé chef religieux" à la barre.