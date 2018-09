Me Madické Niang-Pds : le divorce a été acté ce mardi

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) a lancé en grande pompe sa campagne de collecte de parrainage ce mardi 11 septembre. Cette cérémonie qui s’est passée en présence de la plupart des responsables libéraux a pourtant noté l’absence de Me Madické Niang, président du groupe parlementaire de l’opposition «Liberté Démocratie».



Mais, comme s’ils s’étaient passé le mot, aucun orateur n’a cité le nom de Me Madické Niang. Et pour en rajouter, la parlementaire Mame Diarra Fam a été désignée pour parler au nom des députés libéraux. Cette dernière, qui s’est acquittée de la tâche, n’a pas non plus jugée nécessaire de citer le nom de celui qui pourtant, est son chef à l’Assemblée nationale.



Cependant, la cérémonie ne pouvait pas prendre fin sans quelques piques lancées au leader des parlementaires de l'opposition (pour combien de temps encore?). Et l’honneur a été laissé à Oumar Sarr, le Secrétaire général-adjoint du Pds.

«Le Pds reste debout et est même plus fort, malgré les défections», a-t-il martelé, avant de passer à autre chose.