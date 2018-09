Me Madické Niang à Me Abdoulaye Wade: «Je considère que ce regrettable incident est derrière nous»

Tout comme Me Abdoulaye Wade, Me Madické est décidé à tourner la page. En effet, après le mea culpa du Pape du Sopi via une lettre, le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie a décidé de passer l’éponge concernant l’incident les accusations de son Secrétaire général. Dans une note parvenue à PressAfrik, Me Niang déclare :«Monsieur le Président, cher frère et ami Je prends acte de votre lettre de ce jour parue dans la presse et vous en remercie vivement». Et, après avoir remercié Dieu d'avoir exaucé ses prières, il ajoute : «Soyez sûr que je considère, comme vous, que ce regrettable incident est derrière nous. Je profite de l’occasion pour exprimer toute ma gratitude et ma compassion à l’endroit de ces nombreux sénégalais qui ont été profondément meurtris par cet incident malheureux».