Me Madické Niang aux militants du Pds: « Venez soutenir ma candidature»

Le candidat à la candidature pour la Présidentielle de 2019, Me Madické Niang, tend la main à ses frères du Parti démocratique sénégalais (Pds). Le président de la «coalition Madické Niang » qui se dit être «le candidat qui rassure», appelle ces derniers à venir le soutenir en cas de rejet de la candidature de Karim Wade pour faire partir le régime de Macky Sall.



«Notre candidature n’est pas tardive, elle est crédible et sérieuse. J’appelle dores et déjà mes frères libéraux à venir me rejoindre parce que je suis la solution, je suis celui qui incarne les valeurs du Pds, je suis le choix qui rassure », déclare Me Madické Niang lors de son face à face avec la presse lundi 10 décembre. Il ajoute : « je devrais rassurer mes frères du Pds, les convier à ce que nous puissions aller ensemble pour faire partir ce régime ».



L’ancien compagnon de Me Abdoulaye Wade qui parle « des probabilités de rejet de la candidature de Karim Wade, persiste et signe : «venez soutenir ma candidature».



Le président de la coalition "Madické 2019" va déposer ce mardi ses "390 000 signatures collectées" en 45 jours.