Me Madické Niang est arrivé chez Abdoulaye Wade... à bord d’une Porsche

Après les démarches l’émissaire du Khalife général des Mourides et le communiqué du Secrétaire National du Pds chargé de la Communication, Me Madické Niang et l’ancien Président Abdoulaye Wade officialisent leur réconciliation ce dimanche.



Le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle est arrivé chez Me Abdoulaye Wade à bord d’une Porsche Panamera de couleur bleue. Les deux hommes sont actuellement à l’intérieur en train de discuter.