Me Malick Sall face à la presse ce vendredi à 15 heures

Le ministre de la Justice, Gardes des sceaux, va faire face à la presse ce vendredi à 15 heures 30 minutes dans les locaux de son département. Me Malick Sall va se prononcer sur l'actualité judiciaire marquée par l'arrestation de plusieurs personnes lors de la manifestation interdite du 17 juin dernier, de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).



A signaler que dans sa déclaration faite jeudi soir, via sa page Facebook, Ousmane Sonko a traité Me Malick Sall, Antoine Diome, le général Moussa Fall, et les magistrats du Conseil constitutionnel de ‘’pyromanes en puissance".