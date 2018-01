Me Massokhna Kane sur le lait contaminé de Lactalis : "C'est extrêmement grave parce que L'Etat était au courant depuis le 28 septembre"

Le groupe Lactalis dont certains produits ont causé une contamination à la salmonelle en Espagne, Grèce et en France. Dans certaines pharmacies et grandes surfaces sénégalaises, le fournisseur a demandé à ce que les produits dudit groupe lui soit retournés. Le président de SOS Consommateur, Me Massokhna Kane révèle que les autorités sénégalaises étaient au courant de la contamination du lait depuis la fin de l'année 2017, mais qu'elles ont choisi de cacher cela aux populations.



"Depuis le 28 décembre 2017, les autorités étaient averties. Et les Sénégalais n'ont pas été avertis, les consommateurs sénégalais n'ont pas été avertis. Donc depuis qu'il y a eu note des autorités en France. Une note confidentielle a été faite le 28 septembre 2017 au gouvernement du Sénégal qui n'a rien fait depuis lors pour le signaler aux consommateurs. Et ça c'est extrêmement grave, parce qu'on aurait dû toute suite sonné l'alerte pour que les populations n'achètent ces produits. On ne l'a pas. Ils ont préféré gérer l'affaire dans la confidentialité entre, peut-être, le ministère du Commerce et le ministère de la Santé, sans qu'on puisse avertir les populations; alors qu'on aurait dû les avertir tout de suite", dénonce Me Kane.