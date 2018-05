Me Mbaye Sène: ‘’ Il n’y a plus de sécurité judiciaire dans ce pays, si..."

Les plaidoiries des avocats de la défense, dans le procès de l’Imam Alioune Badara Ndao et ses Co-accusés ont été suspendues jusqu’à mardi 22 mai 2018. Mais auparavant, Me Mbaye Sène, avocat de Ibrahima Hann, a vivement dénoncé le fonctionnement de le justice sénégalaise.



Selon lui, l’accusé Ibrahima Hann pour qui le procureur a demandé l'acquittement, a été transféré au juge d’instruction sur la base d’un réquisitoire du procureur de la République. «Ce que le procureur a fait est très grave. Il l'a inculpé et placé sous mandat de dépôt alors qu'il n’y avait aucune charge qui pèse sur lui », a dénoncé la robe noire.



«Il n’y a plus de sécurité judiciaire dans ce pays si les juges d’instruction se substituent au procureur. Parce que nous ne sommes plus en sécurité si le juge d’instruction fait passer comme lettre à la poste tout ce que dit le procureur », a martelé Me Sène.



Poursuivant son argumentaire il précise que son client a subi un tort. «C’est vrai que le procureur a dit qu’il va abandonner les poursuites mais c’est trop tard parce qu’il le savait quand le juge d’instruction n’avait pas retenu de charge contre lui. Je vous demanderais tout simplement de bien vouloir l’acquitter purement et simplement », a souligné l'avocat.