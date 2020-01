Me Moussa Sarr confiant après avoir plaidé la libération de Guy Marius et Cie

La Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar se penche, ce mardi 21 janvier, sur la liberté provisoire introduite par les avocats de Guy Marius Sagna, Ousmane Sarr et Fallou Galass Seck.



Après un entretien avec le président de la Chambre d'accusation, Me Moussa Sarr, un des conseils des trois prévenus d'affirmer: "l'affaire a bel et bien été plaidé ce matin. On a joint deux affaires; notre requête aux fins de main levée des mandats à notre appel contre le refus de mise en liberté".



Estimant qu'il y a violation de l'article 139 du Code de procédure pénale, Me Moussa Sarr souhaite "maintenant à défaut de cela qu'on ordonne leur liberté sur la base de notre Appel. Parce que nous estimons qu'il réunissent en état toutes les conditions réunies par les dispositions de l'article 129 et suivant du Code de procédure pénale pour avoir la liberté provisoire."



La robe confie avant de terminer: "Mais nous avons bon espoir que la Chambre d'accusation va aller dans notre sens nous le souhaitons. Et on appréciera la décision qui sera rendue dans deux heures ou trois heures."



L’activiste Guy Marius Sagna et Cie ont été arrêtés suite à une manifestation non autorisée devant les grilles du Palais, pour protester contre la hausse du prix de l’électricité. Ils ont été placés sous mandat de dépôt pour rébellion, provocation à un attroupement et participation à une manifestation interdite.