Me Oumar Youm : «Des politiciens sont subventionnés à coup de milliards pour…»

L’opposition n’a pas de leçon d’éthique à donner à Macky Sall. C’est la conviction de Me Oumar Youm qui l’accuse de rouler pour des puissances étrangères qui n’ont pour ambition que l’accaparement des ressources pétrolières et gazières du Sénégal.



Selon lui, «certains d’entre eux ont reçu des milliards de pays étrangers dont l’objectif est de s’accaparer du pétrole et du gaz». A l’en croire, ce sont ces mêmes opposants qui s’empressent de fustiger les signatures des contrats car servant d’autres intérêts que ceux des Sénégalais.



Le Directeur de Cabinet du président de la République qui était à Nguiguis (Tivaouane) pour participer à une cérémonie religieuse initiée par le président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar est d’avis que le pouvoir ne laissera pas aboutir de tels agissement et qu’ils feront tout pour leur barrer le chemin.